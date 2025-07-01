نفق عرابي غرق.. محافظ الشرقية يتابع كسح مياه الأمطار بالزقازيق (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

أشرف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ميدانيًا على أعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار داخل نفق عرابي بمدينة الزقازيق، في أعقاب موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة، وذلك في إطار خطة الطوارئ لاحتواء تداعيات الأحوال الجوية وضمان انسياب الحركة المرورية.

وشهد نفق عرابي تراكم كميات كبيرة من المياه نتيجة الأمطار، ما استدعى تدخلًا فوريًا من فرق الطوارئ، حيث تابع المحافظ عمليات الشفط بنفسه لفتح الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين.

وأكد الأشموني أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل، وتعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التي دفعت بعدد من سيارات الشفط للتعامل السريع مع أي تجمعات مائية في المدن والمراكز.

كما أثنى المحافظ على جهود رجال المرور وتواجدهم في الميادين والشوارع رغم الظروف الجوية الصعبة، مشيدًا بدورهم في تنظيم الحركة المرورية وضمان سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، والتعامل الفوري مع تجمعات المياه، لضمان عودة الأوضاع إلى طبيعتها في أقرب وقت.