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شجرة تُنهي حياة شاب في المنوفية

09:05 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

جثة - أرشيفية

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المنوفية – أحمد الباهي:

لقي شاب يبلغ من العمر 29 عامًا مصرعه، مساء الثلاثاء، إثر سقوط شجرة على مركبة "توكتوك" كان يستقلها، وذلك بقرية طوخ دلكه التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، بوصول جثمان الشاب "السيد. ع. ب. ح" إلى مستشفى تلا العام، بعد وفاته إثر سقوط شجرة عليه أثناء قيادته "توكتوك"، وسط تقلبات جوية تشهدها المنطقة.

وبحسب روايات شهود عيان، فقد سقطت الشجرة بشكل مفاجئ على سقف المركبة أثناء مرور الشاب، ما أدى إلى إصابته إصابات قاتلة أودت بحياته على الفور.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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سقوط شجرة سوء الأحوال الجوية محافظة المنوفية قرية طوخ
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