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ضحية ومصاب في تصادم مروع بالفيوم

08:20 م الثلاثاء 01 يوليه 2025
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الفيوم – حسين فتحي:

شهد طريق أبشواي – العجميين بمحافظة الفيوم، حادث تصادم مروع بين مركبة "تروسيكل" وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع رجل خمسيني وإصابة نجله القاصر، وفق ما أكدته مصادر أمنية وطبية.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد علاء عبد الكريم، مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد بوفاة المواطن أبو النور أحمد علي (50 عامًا) وإصابة نجله عبد الرحمن (15 عامًا)، وهما من سكان قرية أبو شنب بدائرة المركز.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، في حين جرى تحويل المصاب إلى قسم العظام بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج.

ووفقًا للتحريات الأولية التي أجراها العقيد وائل عبد الحي، وكيل إدارة مرور الفيوم، فإن الحادث وقع أثناء قيادة المتوفى مركبة "تروسيكل" وبصحبته نجله، حيث فوجئ بسيارة ملاكي يقودها شخص يُدعى سامي م. ن. (35 عامًا) تعترض طريقه، فحاول تفاديها، ما أدى إلى وقوع الاصطدام وانقلاب التروسيكل داخل الأراضي الزراعية المجاورة، ما تسبب في الوفاة والإصابة.

وقد تم إخطار نيابة مركز أبشواي التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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تصادم مروع محافظة الفيوم حادث تصادم مستشفى أبشواي المركزي
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