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ارتفاع عدد مصابي حريق فايد إلى 9 حالات

07:35 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حريق - ارشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

ارتفع عدد المصابين بحالات اختناق جراء حريق نشب داخل عقار سكني مكوّن من أربعة طوابق في مركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، إلى 9 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى فايد التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، بحسب مصادر طبية مطلعة.

وكانت قوات الحماية المدنية قد سيطرت على الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل العقار، وسط انتشار كثيف للأدخنة التي أدت إلى إصابة عدد من السكان باختناق متفاوت الشدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث أجرت معاينة لموقع الحادث، وباشرت التحقيق في أسباب الحريق.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بعدة سيارات إطفاء، وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى طوابق أو مبانٍ مجاورة، فيما تواصل وحدات الإطفاء أعمال التبريد منعًا لتجدد الحريق.

وتعمل الجهات المختصة على استكمال التحقيقات في ملابسات الحادث، إلى جانب حصر الخسائر المادية التي نتجت عنه.

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