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8 مصابين في حريق منزل بفايد

06:38 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حريق منزل بفايد

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أُصيب 8 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الإثنين، نتيجة اندلاع حريق في منزل مكوّن من أربعة طوابق بشارع البحر – كوبر عرندة، بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقّت هيئة الإسعاف بلاغًا من أحد المواطنين يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بالتوازي مع وصول قوات الحماية المدنية.

ووفقًا للبيانات الأولية، تم إسعاف حالتين في موقع الحريق ميدانيًا، بينما تتواصل المتابعة الطبية لباقي الحالات، في الوقت الذي تعمل فيه قوات الحماية المدنية على السيطرة الكاملة على النيران.

وتُجرى حاليًا المعاينة الميدانية لموقع الحادث لتحديد أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما شُكّل فريق من البحث الجنائي لكشف الملابسات وسؤال شهود العيان.

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حريق منزل فايد الاسماعيلية
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