البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، زيارة ثقافية اليوم الثلاثاء، إلى مدرسة عزب نوبار بكفر الدوار، ضمن فعاليات حملة "اقرأ.. فكر لمستقبل أفضل".

وشهدت الفعاليات، التي نُفذت من خلال الأتوبيس الثقافي المتنقل التابع للمكتبة، تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تضمنت مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة، من بينها: (ورش تلوين - ورشة تأليف قصة - ورشة تعليم الرسم - الرسم على الوجه - مسابقات ثقافية وترفيهية - ورشة قراءة مفتوحة - ورشة تعليم الكروشيه).

وتهدف الحملة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتشجيع الطلاب على القراءة والتعبير عن أفكارهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التفاعل الإيجابي والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وتواصل مكتبة مصر العامة جولاتها بالأتوبيس المتنقل خلال الفترة المقبلة، لتشمل عددًا من المدارس والقرى بمختلف مراكز المحافظة، بما يوسع قاعدة المستفيدين من أنشطتها الثقافية ويعزز الوصول إلى المناطق النائية والأكثر احتياجًا.