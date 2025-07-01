وكيل صحة سوهاج يتفقد لجان الفحص الطبي لمرشحي الانتخابات

سوهاج- عمار عبدالواحد:

تفقد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، المجلس الطبي العام و المعمل المشترك، ضمن المقرات المخصصة لإجراء الكشف الطبي لراغبي الترشح لمجلسي النواب والشيوخ من أبناء المحافظة، وذلك ضمن خمس لجان موزعة على مستوى المحافظة.



جاءت الزيارة بحضور كل من الدكتور الحسيني الجارحي مدير إدارة التدريب والمدارس، والدكتورة صفاء أبو السعود مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتور محمد نعيم العلكي مدير المجلس الطبي العام.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال الجولة على انتظام سير العمل وسرعة الإنجاز داخل اللجان والنظام، مشددًا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه متلقي الخدمة، وتقديم الخدمة الطبية المطلوبة في سهولة ويسر وفق القواعد .

كما أشاد "دويدار" بانضباط العاملين والكوادر الطبية والفنية، وحرصهم الدائم على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عقد إجتماع مع مديري المنشآت الصحية المقرر عقد لجان الكشف الطبي لراغبي الترشح للمجالس النيابية بها من أبناء المحافظة، وعددها 5 مقرات تغطي محافظة سوهاج وهي المجلس الطبي العام، و مستشفى سوهاج العام، و مستشفى طهطا العام، و مستشفى البلينا المركزي و المعمل المشترك.