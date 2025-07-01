بعد تشغيله رسميا.. التأمين الصحى الشامل بأسوان خدمات طبية متميزة

أسوان – إيهاب عمران:

بدأ اليوم الثلاثاء، الإطلاق الرسمى للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، داخل 8 مستشفيات، و89 مركزًا طبيًا ووحدة صحية بأسوان.

وقالت الدكتورة أميرة كرار مديرة مستشفى الرمد التخصصي بأسوان، جاهزون لاستقبال جميع مواطنى أسوان داخل المستشفى، ونقدم كل خدمات الرمد والعيون لأهالى أسوان ولزائريها من السائحين الأجانب من خلال تفعيل برنامج السياحة العلاجية.

وأضافت أن المستشفى بها وحدة الطوارىء شغالة على مدار 24 ساعة، وتقدم جميع الخدمات بالمجان والعيادات الخارجية العامة والتخصصية تعمل من 8 صباحا إلى 8 مساء، كما نقوم بإجراء العمليات في جميع التخصصات "الشبكية – الليزر – المياه البيضاء- المياه الزرقاء – جراحات التجميل".

وأوضحت أن المريض يقوم أولا بالتوجه لأقرب وحدة صحية للتسجيل وإحضار خطاب إحالة موجه الى مستشفى الرمد فى الحالات العادية أمام الحالات الطارئة فيحضر المريض الى المستشفى مباشرة.

وعلى الجانب الآخر قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، شكره باسم أهالي المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسى على هذه الهدية المتمثلة فى المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل، والتى تعتبر بمثابة أبرز الإنجازات الكبرى والغير مسبوقة التى تشهدها زهرة الجنوب فى الجمهورية الجديدة.