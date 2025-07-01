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أول تحرك بعد زيارة الوزير.. تعزيز الإضاءة ونشر الرادار على إقليمي المنوفية

03:54 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

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المنوفية – أحمد الباهي:

في أعقاب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 19 شخصًا أمام قرية مؤنسة بمركز أشمون، انطلقت جهود موسعة لرفع مستوى الأمان على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، في أول تحرك فعلي عقب زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لموقع الحادث يوم الأحد الماضي.

وشملت التحركات الجارية تكثيف أعمال الإنارة بطول الطريق من مدينة بنها وحتى مركز السادات، إلى جانب تعزيز التواجد المروري ونشر مزيد من أجهزة الرادار لرصد السرعات وضبط المخالفات، بما يساهم في تقليل الحوادث وتحسين السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة الماضي تصادمًا مروعًا بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام قرية مؤنسة، أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 3 آخرين، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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الطريق الإقليمي إقليمي المنوفية قرية مؤنسة مركز أشمون
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