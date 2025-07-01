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إصابة 20 عاملًا باختناق إثر تسرب غاز سام داخل مصنع ثلج في الشرقية

03:11 م الثلاثاء 01 يوليو 2025

إسعاف - أرشيفية

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الشرقية- ياسمين عزت:

أُصيب 20 عاملًا، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق نتيجة تسرب غاز سام داخل مصنع ثلج بقرية تل الجراد التابعة لمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بأن الفرق الطبية تعاملت مع الإصابات فور ورود البلاغ، حيث جرى إسعاف 11 حالة بموقع الحادث، بينما نُقلت 9 حالات إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وخرجوا جميعًا في وقت لاحق بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح المصدر في تصريح لمصراوي، أن 9 حالات من المصابين خرجوا من المستشفى بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات الأمنية لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملابسات وأسباب التسرب.

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اختناق الشرقية مصنع ثلج مركز شرطة بلبيس
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