هدوء بعد اضطراب وأمواج عاتية.. ماذا يحدث على شواطئ عروس المتوسط؟

محافظات - مصراوي:

عاد الهدوء إلى شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من التقلبات الجوية والتحذيرات التي رفعت فيها الرايات الحمراء، فبعد أن شهدت أمواج البحر الأبيض المتوسط اضطرابًا وارتفاعًا وصل إلى 4 أمتار خلال اليومين الماضيين، استقرت الأوضاع بشكل ملحوظ، مما أعاد الأمل للمصطافين في الاستمتاع بالبحر.

في شرق الإسكندرية، حيث اكتملت حواجز الأمواج، عادت الرايات الخضراء لتُرفرف، معلنة أن البحر آمن تمامًا ومتاح للنزول، أما في شواطئ العجمي، فرفعت الرايات الصفراء، ما يعني أن البحر متاح للنزول ولكن مع ضرورة توخي الحيطة والحذر.

تُعد هذه الرايات وسيلة أساسية لتحذير المصطافين من حالة البحر، فالرايات الحمراء تعني حظر النزول نهائيًا، والصفراء تشير إلى السماح بالنزول بحذر، بينما الخضراء تؤكد أمان البحر.

وكانت شواطئ العجمي وغرب الإسكندرية قد رفعت الرايات الحمراء على مدار يومين متتاليين، بسبب سرعة الرياح التي بلغت 60 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار، وهي ظروف وصفها خبراء الطقس بـ"غير الآمنة تمامًا" للسباحة، مما استدعى منع نزول البحر بالكامل في القطاع الغربي حرصًا على سلامة الرواد.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن القرار لا رجعة فيه على شواطئ القطاع الغربي بالكامل، خاصة أن طبيعة هذه الشواطئ المفتوحة ومساحاتها الواسعة تجعلها أكثر عرضة لخطورة التيارات المائية العنيفة.

تزامن هذا التحذير مع ظهور عدد من المنشورات والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط، الأمر الذى تسبب فى لغط كبير بين المواطنين، أثار بعض المخاوف من أنشطة بحرية قد تفوق المعدلات الطبيعية خلال فصل الصيف.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، استمرار متابعة حالة الطقس والبحر والإعلان عن أي تغيرات، مشيرة إلى أن نسب الإشغال على الشواطئ لا تزال متوسطة.

وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة الالتزام التام بتعليمات السلامة، بدءًا من الاستماع لإرشادات المنقذين المتواجدين على الرمال وأبراج المراقبة، ومتابعة ألوان الرايات باستمرار.

ولضمان سلامة الرواد، أصدرت الإدارة تعليمات واضحة و4 تحذيرات أساسية: لا تتوغل داخل المياه مهما بدا البحر هادئًا، التزم بالبقاء بالقرب من الشاطئ، الأطفال ومن لا يُجيد السباحة يجب أن يرتدوا "لايف جاكت"، ويُمنع تمامًا استخدام البدالات والعوامات المطاطية.

وأضافت الإدارة في بيانها: "المنقذ موجود علشان يحميك ويحمي أولادك.. استجيب لتعليماته فورًا، وراقب أطفالك حتى لو بيعرفوا يعوموا.. حافظ على نفسك وعلى اللي معاك".

في سياق متصل، سجلت حركة التداول والملاحة في مينائي الإسكندرية والدخيلة نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث يجري شحن وتفريغ 41 سفينة تحمل بضائع متنوعة من وإلى أرصفة الميناءين.

وأوضح أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن السفن تشمل 29 سفينة بضائع عامة، 4 سفن حاويات، 5 سفن بترول، بالإضافة إلى سفن متعددة الأغراض.

وأضاف بريقع أنه جرى تداول 2785 حاوية مكافئة، و103 آلاف طن تقريبًا من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية خلال نفس المدة.

وشهدت حركة الشاحنات دخول 1878 شاحنة إلى الميناءين وخروج 2725 شاحنة، ليصل إجمالي الحركة إلى 4603 شاحنات.

وشدد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية على أهمية الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، واتباع المعايير البيئية لمنع التلوث.

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