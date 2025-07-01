غلق أكاديمية تمريض تدار دون ترخيص في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت محافظة بني سويف حملة برئاسة اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، لمواجهة كافة صور الغش، ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين

وتمكنت الحملة التي شارك فيها جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر، من الغلق الإداري لأكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"، وذلك بناء على شكوى واردة بوجود أكاديمية تزاول نشاط غير مرخصة.

جرى التحفظ على كميات من الأدوات و المستلزمات، و تحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى جهات التحقيق