من جنسيات مختلفة.. المنيا تستقبل وفدًا سياحيًا لزيارة معالمها الأثرية

المنيا- جمال محمد:

استقبلت ؤ وفدًا سياحيًا متعدد الجنسيات زار عددًا من أبرز المواقع الأثرية بالمحافظة، من بينها مقابر بني حسن وتل العمارنة وتونا الجبل، رغم عدم حلول الموسم السياحي الرسمي الذي يبدأ عادة في أغسطس من كل عام.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن استمرار تدفق الوفود السياحية على المحافظة في هذا التوقيت من العام، يعكس نجاح الجهود المبذولة للترويج للسياحة الثقافية والفرعونية بالمنيا، ويؤكد تزايد اهتمام السائحين من مختلف دول العالم بزيارة الكنوز الأثرية الفريدة التي تحتضنها المحافظة.

وأشار كدواني إلى أن المحافظة تعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تجربة سياحية متميزة وآمنة، مؤكداً أن المنيا تمتلك مقومات تاريخية وثقافية تجعلها وجهة واعدة للسياحة الدولية.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، أن الوفد الزائر ضم سائحين من دول أوروبية وآسيوية وأمريكية، وأبدى الزائرون انبهارهم بما شاهدوه من معالم تاريخية فريدة، لافتًا إلى أن تلك الزيارات تعزز من فرص إدراج مواقع أثرية جديدة ضمن برامج شركات السياحة العالمية، بما يسهم في إنعاش الحركة السياحية بالمحافظة على مدار العام.

وأضاف الأزهري أن الإدارة تواصل جهودها في التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتوفير كافة سبل الراحة والتأمين للزائرين، والعمل على تطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية بما يليق بأهميتها التاريخية والحضارية.