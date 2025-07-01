إعلان

الأكاديمية العربية تستضيف نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث

01:02 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث 2025 في الفترة من 1 إلى 7 يوليو الجاري، بمشاركة رياضيين من 30 دولة.

ويشارك في البطولة 182 فردًا، منهم 72 مدربًا وإداريًا 36 لاعبة و36 لاعبًا، بينما تشارك مصر بـ 3 لاعبين و3 لاعبات بالإضافة إلى 12 مدربًا وإداريًا.

وتضم قائمة المشاركين البارزين بطلة أولمبياد باريس 2024، ميشيل جولياس من المجر، والحائزين على الميدالية البرونزية الأولمبية سونغ مين سونغ من كوريا الجنوبية وجورجيو مالان من إيطاليا.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بنصف نهائي السيدات في الرابع من يوليو، يليه نصف نهائي الرجال في الخامس من يوليو، وتختتم النهائيات في السادس من يوليو.

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن الأكاديمية أصبحت واحة للرياضيين ونموذجًا يُحتذى به للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية أن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تستضيف فيها الأكاديمية بطولة العالم للخماسي الحديث وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الأكاديمية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث كأس العالم للخماسي الحديث
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
1500 جنيه رسوم.. بدء التقديم الورقي لجامعة جنوب الوادي الأهلية

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجلس النواب يوافق على تعديل الإيجار القديم من حيث المبدأ
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي