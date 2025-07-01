الأكاديمية العربية تستضيف نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، نهائيات كأس العالم للخماسي الحديث 2025 في الفترة من 1 إلى 7 يوليو الجاري، بمشاركة رياضيين من 30 دولة.

ويشارك في البطولة 182 فردًا، منهم 72 مدربًا وإداريًا 36 لاعبة و36 لاعبًا، بينما تشارك مصر بـ 3 لاعبين و3 لاعبات بالإضافة إلى 12 مدربًا وإداريًا.

وتضم قائمة المشاركين البارزين بطلة أولمبياد باريس 2024، ميشيل جولياس من المجر، والحائزين على الميدالية البرونزية الأولمبية سونغ مين سونغ من كوريا الجنوبية وجورجيو مالان من إيطاليا.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بنصف نهائي السيدات في الرابع من يوليو، يليه نصف نهائي الرجال في الخامس من يوليو، وتختتم النهائيات في السادس من يوليو.

وأشار الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن الأكاديمية أصبحت واحة للرياضيين ونموذجًا يُحتذى به للجامعات التي تمتلك بنية رياضية وتعليمية على أعلى مستوى.

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية أن هذه هي المرة الخامسة على التوالي التي تستضيف فيها الأكاديمية بطولة العالم للخماسي الحديث وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرات الأكاديمية على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.