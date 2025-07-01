إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة في مختلف مدن المحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة واسترداد حقوقها كاملة.

وشدد المحافظ على التعامل الحاسم مع المخالفين بكل قوة، وعدم التهاون مع أي محاولة للمساس بممتلكات الدولة، مؤكدًا أن يد القانون ستكون حازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على تلك الحقوق.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى إزالة 23 حالة تعدي في المهد، حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة بإزالة حالة تعدي على أملاك الدولة، تمثلت في مزرعة بمنطقة عرب حمدان على مساحة 14 قيراط، بواقع 2500 متر تقريبًا، عبارة عن سور مبني من الطوب الأسمنت بارتفاع 1,3 متر، وحوض مياه، وعشة وزراعات، إضافة إلى إزالة مزرعة بمنطقة عرب واسط، على مساحة حوالى 1200 متر.

وأضاف أنه جرى إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة في المهد بمدينة طور سيناء، بواقع 4 حالات بقرية الجبيل، و16 حالة بقرية الوادي، وهى عبارة عن أسوار ومنازل.

وأشار إلى أنه جرى إزالة حالة تعدي في المهد بمدينة شرم الشيخ، عبارة عن بناء غرفتين بمنطقة السوق القديم، وفي مدينة دهب جرى إزالة عدد من التعدي في المهد بالبناء على طريق مبارك القديم ومنطقة جرين ڤالي.