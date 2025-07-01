أب يقتل ابنه بسبب "بقايا طعام" بالإسكندرية والمحكمة تعاقبه

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامه بقتل نجله، والحبس 6 أشهر، لاتهامه بحيازة سلاح أبيض، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة، وبعضوية المستشارين باسل حسن السيد ويوسف سعد أبو زيد وأمين السر مختار عبد الحليم مطر.

ترجع وقائع القضية رقم 522 لستة 2025 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد وفاة طفل ووجود شبهة جنائية.

كشفت التحقيقات أن المتهم "ر.ال.م" عامل كرتون، قتل نجله المجني عليه الطفل "ال.ر.م" 8 سنوات، مع سبق الإصرار إثر انفصاله عن والدته وانزعاجه من بعض تصرفاته.

ووفقًا لأوراق القضية، عاد المتهم إلى منزله ليلًا فوجد بقايا طعام ملقى في سلة المهملات فتوجه إلى ابنه الصغير في غرفته لسؤاله عن سبب قيامه بذلك فوجد بعض من بقايا الفاكهة ملقاة إلى جوار سريره فاستل عصا خشبية وانهال بها ضربا عليه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم واصل اعتدائه على نجله بأن كال إليه العديد من الضربات استقرت في مواضع متفرقة من جسده على كلتا قدميه وجوانبه وظهره حتى انكسرت عصاه فلم يكتف وعاجله بضربات براحة يده على وجهه وقبضة يده المغلقة في بطنه حتى قال له الصغير:"يا بابا مش هعمل كده تاني ووسيبني أنام".

وأكدت التحريات أن المتهم ترك الطفل وخرج من المسكن وعقب عودته وجده مستلقيًا على ظهره ثغره مفتوحًا وفاضت روحه إلى بارئها، بعد زيادة العبء على قلبة وفشل باقي الأعضاء الحيوية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة مينا البصل وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.