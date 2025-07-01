بالأرقام.. نشاط في حركة السفن والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

سجلت حركة التداول والملاحة بمينائي الإسكندرية والدخيلة تشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ يجرى شحن وتفريغ 41 سفينة من وإلى أرصفة المينائين تحمل بضائع متنوعة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن السفن تشمل 29 سفينة بضائع عامة و4 سفن حاويات و5 سفن بترول، بالإضافة إلى سفن متعددة الأغراض.

وأشار بريقع، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه جرى تداول 2785 حاوية مكافئة خلال الـ 24 ساعة بواقع 1650 حاوية واردة من الخارج و1030 حاوية صادرة، و105 حاوية.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه جرى تداول 103 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وجاف وبضائع عامة وترانزيت.

وفي سياق متصل، شهدت حركة الشاحنات دخول 1878 شاحنة إلى مينائي الإسكندرية والدخيلة، وخروج 2725 شاحنة، ليصل إجمالي حركة الشاحنات خلال 24 ساعة إلى 4603 شاحنات.

وشدد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات لمنع التلوث.