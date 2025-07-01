بزيادة 40%.. 4 ملايين سائح زاروا منتجعات جنوب سيناء منذ بداية 2025

جنوب سيناء – رضا السيد:

سجل القطاع السياحي بجنوب سيناء مع بداية عام 2025 نموًا في نسبة الإشغالات السياحية مقارنًا بالعام الماضي تطورًا هائلًا، ومن المتوقع أن يستمر هذا التطور لتعزيز مكانة المحافظة بشكل عام ومدينة شرم الشيخ كوجهة سياحية عالمية.

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن ازدهار القطاع السياحي بجنوب سيناء يعد نتاج التنمية التي شهدتها المحافظة على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا استمرار هذه التنمية كون سيناء تحظى باهتمام خاص من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما لها من أبعاد استراتيجية وتنموية كبيرة، خاصة أن رئيس الجمهورية أكد أن تعمير سيناء هو المؤشر الحقيقي لتحريرها.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت من بداية العام الجاري أكثر من 4 ملايين سائح من مختلف جنسيات العالم، بواقع 28% من السياحة المصرية، والتي وصلت 10.6 مليون سائح هذا العام بزيادة 40% عن المستهدف من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا النمو السياحي بجنوب سيناء يرجع إلى ما تمتلكه المحافظة من بنية تحتية متميزة ومقومات ومعالم سياحية عالمية متطورة، إلى جانب الفعاليات والبرامج التي جرى تنظيمها على مدار العام.

وأكد أن الإصلاحات والتطورات التي جرت في قطاع الطرق، والمطارات، كانت من أهم عوامل زيادة أعداد السياحة الوافدة للمحافظة، موضحًا أن الرؤية الشاملة للدولة خلال العمل على النهوض بالسياحة كانت تتضمن كافة المجالات، ومنها القطاع الصحي بهدف توفير خدمات صحية على أعلى مستوى للسائحين.

وأشار إلى أن مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، الذي جرى إطلاقه منذ 5 سنوات على عدة مراحل، سيسهم في تعزيز القطاع بدرجة كبيرة، كونه يستهدف جذب مليون سائح، ويعد وجهة سياحية لنحو ثلث مسيحي العالم، خاصة الذين يحرصون على إقامة طقوس الحج بالمدينة.

ولفت إلى أن المرحلة الأولى من مشروع التجلي الأعظم تضم 22 مشروعًا بينهم مطار دولي، ومحطة كهرباء ومحطة مياه وفندق جبلي، وغيرها من المشروعات، مؤكدًا أن نسبة التنفيذ به بلغت 90%، ومن المقرر أن يجري افتتاحه خلال احتفالية كبرى لا تقل عن احتفالية افتتاح معبد الأقصر، أو افتتاح المتحف المصري الكبير.