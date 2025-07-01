أسماء الفائزين بجوائز جامعة بنها للرواد

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن مجلس جامعة بنها، في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للرواد والجوائز التقديرية والتشجيعية والعلمية المختلفة.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي التهنئة للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة، مشيرًا إلى أن الفائزين حرصوا على إثراء العملية الأكاديمية والعلمية، وتم اختيارهم وفقاً لتقارير لجنة المحكمين، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة بالجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إن تقارير المحكمين لجوائز الجامعة أسفرت عن فوز الدكتور علي محمد شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة بجائزة الجامعة للرواد فى مجال علوم الحياة.

كما فاز أيضا الدكتور حسني أحمد عبد الرحمن الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري ببنها والمشرف على قسم الطب الرياضي بجائزة الجامعة للرواد فى مجال علوم الحياة ، وفاز الدكتور سيد أبو السعود ورد الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية ، وفاز الدكتور إسماعيل إبراهيم محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية.

كما فاز الدكتور محمد أحمد بسيوني الأستاذ المساعد بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال علوم الحياة ، وفازت الدكتورة نرمين خالد خليل المدرس بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجائزة الجامعة للرسائل " أفضل دكتوراه" في مجال علوم الحياة، وفاز كلا من الدكتور سيد شريف عبد الوهاب ، والدكتور أحمد خضر محمود المدرسين بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل دكتوراه" مناصفة في مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية ، وفاز الدكتور محمد حسين ريحان المدرس بقسم الهندسة الكهربية بكلية الهندسة بشبرا بجائزة الجامعة للرسائل العلمية " أفضل دكتوراة" في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية.

كما فازت الدكتورة سومية صبحي السيد المدرس المساعد بقسم تمريض الأطفال بكلية التمريض بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال علوم الحياة ، وفاز الدكتور كيرلس رشدي وديع المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال العلوم الأساسية، وفازت الدكتورة مروة السيد أبو المجد المدرس المساعد بقسم الصحة النفسية بكلية التربية بجائزة الجامعة للرسائل العلمية "أفضل ماجستير" فى مجال العلوم الأدبية والاجتماعية والتربوية.