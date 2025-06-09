تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالسويس غدًا.. والنتيجة خلال 10 أيام

السويس - حسام الدين أحمد:

تبدأ أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس غدًا الثلاثاء، عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووفق الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، فإن امتحانات الشهادة الإعدادية انتهت الأربعاء الماضي قبل إجازة عيد الأضحى، وكان المتبع أن تبدأ أعمال التصحيح بعد الامتحانات مباشرةً، إلا أن العطلة الرسمية الممتدة 5 أيام حالت دون ذلك.

وأضاف محمود، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن أعمال تصحيح أوراق الأسئلة سوف تستغرق نحو 10 أيام، على أن يتم إعلان النتيجة عقب عرضها على اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، لاعتمادها، ثم إتاحتها بالمدارس.

وبدأت امتحانات الشهادة الإعدادية في السويس يوم السبت 31 مايو الماضي، حيث انتظم 15,905 طالب وطالبة بالحضور، موزعين على 87 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث.