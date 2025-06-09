6 آلاف جلسة غسيل كلوي خلال إجازة العيد بالدقهلية (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية عن تنفيذ أكثر من 6200 جلسة غسيل كلوي للمرضى خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك ضمن خطة طوارئ صحية هدفت إلى ضمان استمرار الرعاية الطبية للمرضى الذين يعتمدون على الجلسات الدورية.

وأوضح الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن وحدات وأقسام الغسيل الكلوي واصلت عملها طوال أيام العطلة، في التزام كامل بتقديم الخدمة الصحية للمرضى، مؤكدًا أن استمرار تقديم هذه الخدمة الحيوية يعكس حرص القطاع الصحي على الوفاء باحتياجات الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وضمن استراتيجية الوزارة لضمان جودة الرعاية الصحية في جميع الأوقات.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، إلى أن وحدات الكلى شهدت انتظامًا كاملاً في الأداء، مدعومًا بجهود مكثفة من الفرق الطبية، تحت إشراف الدكتور أحمد الموافي مدير إدارة الكلى، لافتًا إلى أن خطة التأمين الطبي التي أعدتها المديرية مسبقًا للعيد شملت توفير الأدوية والمستلزمات، وضمان تواجد الأطقم الطبية بشكل منتظم لتغطية الحالات.