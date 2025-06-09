محافظ الدقهلية: دعم لأسرة شهيد محطة وقود العاشر وتكريم لبطولته (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

قدّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، واجب العزاء لأسرة السائق الراحل خالد محمد شوقي عبد العال، ابن قرية المصادرة بمركز بني عبيد، والذي توفي إثر إصابته بحروق شديدة خلال محاولته إنقاذ محطة وقود بمدينة العاشر من رمضان من كارثة محققة، وذلك أثناء قيادته لسيارة محمّلة بالوقود اشتعلت بها النيران.

خلال الزيارة التي جاءت بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعرب المحافظ عن بالغ حزنه لفقدان "شهيد الشهامة"، مؤكدًا أن بطولته ستظل حاضرة في سجل من ضحوا بأرواحهم حفاظًا على أرواح الآخرين.

وشدد على أن الدولة لن تنسى ما قدمه هذا البطل، موجّهًا بتوفير الرعاية الاجتماعية والدعم المادي اللازم لأسرته، والبدء في دراسة إجراءات تكريمه بشكل يليق بتضحيته.

رافق المحافظ في تقديم العزاء كل من الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب القيادات التنفيذية والشعبية ورئيس مركز ومدينة بني عبيد هاني أحمد.

يُذكر أن السائق خالد عبد العال فارق الحياة يوم الأحد، متأثرًا بإصاباته بعدما تمكّن بشجاعة من إبعاد الشاحنة المشتعلة عن محطة الوقود في محاولة لإنقاذ أرواح المدنيين، قبل أن تلتهمه النيران، ليسطر مشهدًا إنسانيًا جسّد معنى الفداء والتضحية.