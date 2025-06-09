تناولوا وجبة أفراح.. 20 مصابًا بالتسمم في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أُصيب 20 شخصًا بحالة تسمم غذائي مصحوبة بقيء وآلام شديدة في البطن، بعد تناولهم وجبة غداء داخل أحد الأفراح الشعبية بقرية نبيلة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوصول 20 حالة ادعاء تسمم غذائي إلى مستشفى المنزلة العام، حيث انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة لسماع أقوال المصابين.

أفاد المصابون بأنهم تناولوا وجبة غداء جماعية أثناء حفل زفاف شعبي في القرية.

وبالحصر، تم تسجيل مصابين هم: هاجر محمد السيد أبو حلاوة (18 عامًا)، سمية الهادي السيد أبو حلاوة (14 عامًا)، صفاء سمير إبراهيم (33 عامًا)، آلاء السيد أبو حلاوة (13 عامًا)، رضا الصابري صبري (26 عامًا)، خديجة سمير السيد أبو حلاوة (13 عامًا)، سهام محمود منصور (22 عامًا)، سمية الداودي حسن علي (15 عامًا)، أحمد علي السيد أبو حلاوة (5 سنوات)، عبد الله محمود رمضان (9 سنوات)، عبده الداودي الداودي (26 عامًا)، محمود محمد منصور (25 عامًا)، طاهر السيد أبو حلاوة (27 عامًا)، محمد الداودي الداودي (25 عامًا)، فوزي فوزي حسن (30 عامًا)، عمران سمير السيد (16 عامًا)، علاء الداودي الداودي (20 عامًا)، أسماء مصطفى مصطفى (20 عامًا)، روميساء الهادي السيد (17 عامًا)، وحسونة الداودي حسن (40 عامًا).

كما كشف الفحص الطبي الأولي عن إصابتهم جميعًا بحالات إسهال وقيء ومغص بطني، وتم تقديم العلاج اللازم، مع استمرار متابعة الحالات.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على أواني الطعام وأخذ عينات من الأطعمة لتحليلها في المعامل المركزية، بهدف تحديد سبب حالات التسمم والوقوف على ظروف الواقعة بدقة.