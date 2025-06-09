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تضامن جنوب سيناء: بعثة حجاج الجمعيات بخير وتصل في هذا الموعد

08:43 م الإثنين 09 يونيو 2025
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    مشرفي البعثة
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    بعثة حجاج جنوب سيناء
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أكد مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، أن بعثة حجاج الجمعيات الأهلية التابعة للمحافظة بخير، وقد أدوا مناسك الحج بسلام، مشيرًا إلى استمرار التواصل اليومي معهم للاطمئنان على أوضاعهم وتلبية احتياجاتهم بشكل كامل.

وأوضح نجيب أن البعثة المكوّنة من 102 حاجًا بينهم 90 من حجاج القرعة و10 من حصة المحافظة، إضافة إلى مشرفين اثنين، من المقرر أن تغادر الأراضي المقدسة صباح الخميس 24 يونيو الجاري.

كما أشار إلى أنه سيتم توفير أتوبيس لنقلهم من مطار القاهرة إلى مدينة الطور، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء خالد فودة.

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تضامن جنوب سيناء وزارة التضامن الاجتماعي بعثة حجاج الجمعيات بخير
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