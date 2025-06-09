النقل دخل في الميكروباص.. 12 مصابًا في تصادم بطريق الزقازيق الجديد

الدقهلية – رامي محمود:

أُصيب 12 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متنوعة، في تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل على طريق "السنبلاوين - المنصورة"، أمام طريق الزقازيق الجديد، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء الدكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وضباط المرور، بقيادة المقدم إسلام عنان، رئيس مباحث المركز، إلى موقع التصادم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: ولاء السيد الجوهري (28 عامًا)، أمينة محمد كمال (50 عامًا)، شادي بهاء النبوي (23 عامًا)، منة الله محمد السيد (22 عامًا)، ندى محمد السيد (18 عامًا)، محمد أبو الحسن أحمد (65 عامًا)، سعد أحمد السيد (64 عامًا)، ندى محمود حسن (25 عامًا)، مكة جمال محمد (5 سنوات)، محمد جمال محمد (3 سنوات)، فايزة السيد سعد (55 عامًا)، ومحمد سمير محمد (29 عامًا)، وجميعهم من محافظتي الشرقية والدقهلية، وتنوعت إصاباتهم بين ارتجاجات، كسور، وسحجات وكدمات متفرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.