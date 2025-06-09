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وفاة مسن أصيب في مشاجرة أمام مخبز بلدي في الإسماعيلية

06:21 م الإثنين 09 يونيو 2025

إسعاف أرشيفية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

توفي رجل مسن داخل مستشفى فايد المركزي، بعد أن أصيب في مشاجرة مع أحد الشباب أمام مخبز بلدي بمدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، خلافًا على أولوية الحصول على الخبز.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات الشرطة يفيد بوقوع مشادة تطورت إلى مشاجرة بين مسن وشاب أمام فرن بلدي بمنطقة فايد، سقط على إثرها المسن مغشيًا عليه. وقد تم نقله على الفور إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد فترة وجيزة من وصوله.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لفحص الملابسات، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، بهدف الوقوف على تفاصيل المشاجرة وأسبابها.

وقد نُقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى فايد، ووُضع تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

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