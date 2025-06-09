إعلان

النيابة تُفرج عن طبيب قنا بعد الصلح مع أسرة المسنة المتوفية بالإهمال

05:45 م الإثنين 09 يونيو 2025

قامت مديرية الصحة بغلق عيادة الطبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا – عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة في قنا إخلاء سبيل الطبيب الذي رفض توقيع الكشف الطبي على مُسنة في حالة حرجة، مما أدى إلى وفاتها، بعد التوصل إلى صلح مع أسرتها في نيابة مركز قوص جنوبي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بتحرير محضر إهمال طبي من قبل أسرة المسنة، إثر انتشار فيديو يُظهر إهمال الكشف الطبي عليها في المركز.

وعقب إخلاء سبيل الطبيب، استقبله الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء في قنا، والدكتور محمود عويس، وكيل النقابة، اللذان عبّرا عن شكر مجلس نقابة الأطباء لإنهاء الأزمة بعد تنازل الأسرة.

اقرأ أيضًا:
مشادة وتكسير.. طبيب قنا يروي روايته لأزمة وفاة المسنة بالعيادة

طبيب قنا والمسنة المتوفاة.. القصة الكاملة لواقعة أثارت الجدل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيابة قوص طبيب قنا صلح طبيب قنا الكشف على مسنة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موجة شديدة الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا
الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة