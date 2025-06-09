النيابة تُفرج عن طبيب قنا بعد الصلح مع أسرة المسنة المتوفية بالإهمال

قنا – عبد الرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة في قنا إخلاء سبيل الطبيب الذي رفض توقيع الكشف الطبي على مُسنة في حالة حرجة، مما أدى إلى وفاتها، بعد التوصل إلى صلح مع أسرتها في نيابة مركز قوص جنوبي المحافظة.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن قنا تلقت إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بتحرير محضر إهمال طبي من قبل أسرة المسنة، إثر انتشار فيديو يُظهر إهمال الكشف الطبي عليها في المركز.

وعقب إخلاء سبيل الطبيب، استقبله الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء في قنا، والدكتور محمود عويس، وكيل النقابة، اللذان عبّرا عن شكر مجلس نقابة الأطباء لإنهاء الأزمة بعد تنازل الأسرة.

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