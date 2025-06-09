إعلان

حرارة الطقس تُخفض الإقبال على حدائق أسوان في رابع أيام العيد (صور)

05:18 م الإثنين 09 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    حدائق أسوان في رابع أيام العيد
  • عرض 16 صورة
    توزيع اللعب والهدايا
  • عرض 16 صورة
    توزيع هدايا للاطفال
  • عرض 16 صورة
    بالونات وهدايا للاطفال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن الترفيهية في أسوان إقبالًا متوسطًا من الأسر والشباب للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، خاصة خلال الفترة المسائية، بعد تراجع درجات الحرارة، في حين حدّ ارتفاعها في الفترة الصباحية من خروج كثير من الأسر.

وقال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية في أسوان، إن الحديقة تُعد الخيار الأول لأهالي المدينة وزوّارها في الأعياد والمناسبات، نظرًا لموقعها المميز على جزيرة وسط نهر النيل، ولما تتمتع به من طبيعة خلابة وأشجار نادرة، ما يجعلها مقصدًا مثاليًا لقضاء يوم عائلي ممتع.

وأضاف أن الحديقة شهدت إقبالًا أقل من المتوسط خلال أيام العيد، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، ما دفع كثيرًا من الأسر إلى تجنّب الخروج في الفترة الصباحية، وهي فترة العمل الرسمية للحديقة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد حسن، مدير عام الحدائق في محافظة أسوان، أن نحو 140 حديقة ومتنزهًا في مختلف مدن ومراكز المحافظة استقبلت المواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

وأشار إلى أن العاملين بالحدائق وزّعوا البالونات والهدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، لافتًا إلى أن الإقبال كان أكبر خلال الفترة المسائية، مقارنة بالصباحية التي تأثرت سلبًا بارتفاع درجات الحرارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإقبال على حدائق أسوان حدائق أسوان في رابع أيام العيد ا الحديقة النباتية في أسوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة