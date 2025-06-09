أسرة كاملة.. مصرع مدرس وإصابة بناته الـ6 في حادث على صحراوي المنيا

المنيا- جمال محمد:

لقي مدرس مصرعه، وأصيبت بناته الست، بكسور وجروح متنوعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الاثنين، على طريق "الشيخ فضل - رأس غارب"، بالقرب من مركز بني مزار شمالي محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع: محمد.أ" 52 سنة، مدرس، مقيم بقرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار، وإصابة بناته الـ 6 وهن: ساره، 13 سنة، رحمة، 11 سنة، نورهان، 10 سنوات، بسنت، 7 سنوات» شذى، 5 سنوات، والزهراء، 4 سنوات، جميعهن مصابات بكسور وكدمات متنوعة واشتباه مابعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثة والمصابات إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.