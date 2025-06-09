صحة قنا تغلق عيادة الطبيب الممتنع عن علاج السيدة المسنة

قنا- عبدالرحمن القرشي :

قررت مديرية الصحة والسكان بقنا، إغلاق عيادة الطبيب الذي امتنع عن علاج سيدة مسنة كانت في حالة حرجة مما تسبب في وفاتها.

وكشف مصدر مسؤول فى الصحة، أنه بفحص وضع العيادة الخاصة للطبيب تبين أنها غير مرخصة ولم تستوف إجراءات التراخيص اللازمة

جاءت البداية عندما، تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بتحرير محضر إهمال طبي من أسرة مُسنة ضد طبيب جراحة عيادته في مركز قوص.

وجرى التحفظ على الطبيب والتحقيق في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.