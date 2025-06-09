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تعليم القليوبية تكشف موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

03:04 م الإثنين 09 يونيو 2025

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، عن موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظة.

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية تبدأ غد الثلاثاء، 10 يونيو 2025.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة سيتم اعتماد النتيجة من محافظ القليوبية وإعلانها بالإدارات ومن ثم في المدارس أو عن طريق الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تعليمات مشددة لـ مصححي أوراق الإجابات تمثلت في: مراعاة الدقة أثناء عمليات التصحيح، ورصد الدرجات، وأن نماذج الإجابات استرشادية، كما وجه المصححين بالنظر إلى كل إجابة كتبها الطالب أيا كان موقعها في ورقة الامتحان مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم رصد الدرجات ومراجعة أوراق الإجابات أولًا بأول.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم النظر في شكوى بعض الطلاب من أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه سيتم أخذ عينة عشوائية للوقوف على مدى سهولة وصعوبة الأسئلة، وبما يصب في مصلحة الطلاب.

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تعليم القليوبية موعد نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 مديرية التربية والتعليم
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