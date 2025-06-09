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ضبط طبيب قنا المتهم بالتسبب في وفاة مسنة بعد رفض علاجها

01:05 م الإثنين 09 يونيو 2025

ضبط طبيب ارشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على طبيب جراحة بمركز قوص، بعد انتشار فيديو يوثق رفضه الكشف على سيدة مسنة توفيت بعد الواقعة بساعة واحدة.

جاء هذا الإجراء عقب تلقي مركز شرطة قوص إخطارًا بتحرير محضر إهمال طبي من قبل أسرة المتوفاة ضد الطبيب.

وتجري حاليًا التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم التحفظ على الطبيب على ذمة التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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ضبط طبيب قنا وفاة مسنة
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