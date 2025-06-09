مصرع 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيبت فتاة في حادث انقلاب ميكروباص سياحى على الطريق الدولى بجنوب سيناء" شرم الشيخ - نفق الشهيد أحمد حمدى".

تلقت غرفة النجدة بجنوب سيناء، بلاغا يفيد انقلاب ميكروباص، صباح اليوم الاثنين، قادما من شرم الشيخ اتجاه النفق على بعد 15 كيلومتر من مدينة أبورديس، نتيجة انفجار الإطار الأمامي مما ادى إلى انقلابه.

وأسفر الحادث عن وفاة: عادل شحاته تمام همام، وعلى عادل شحاتة تمام همام من القاهرة، و حسن على سعد داود، من أكتوبر، ومحمد سيد خميس خالد من الجيزة، وإصابة دينا عادل شحاته تمام همام من القاهرة.