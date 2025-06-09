سوهاج- عمار عبدالواحد:

زار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم الاثنين، مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذي اعتدى بالضرب خلال تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بقرية ونينة الشرقية، وذلك أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

وأعلن وزير الزراعة، صرف مبلغ 25 ألف جنيه مكافأة للموظف المصاب، مؤكدًا أن الوزارة تقف معه بكل إمكانيتها، وأنها مستمرة في تقديم الدعم اللازم لحالته، موجهًا له الشكر على ما بذله خلال عمله وزملائه في تنفيذ إزالات حالات التعدي على الأراضي الزراعية.

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بثًا مباشرًا بعنوان "اعتدوا عليه في حملة إزالة.. وزير الزراعة يزور مسؤول حماية الأراضي بمستشفى سوهاج الجامعي".

وكشف التقرير الطبي لمستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث بمستشفيات سوهاج الجامعية عن الحالة الصحية لمدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذي أصيب على يد شقيقين خلال مشاركته في حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية.

وجاء في التقرير الطبي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض طلعت شوقي بشير 59 عامًا مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بسوهاج، ادعاء تعدي من آخرين، تبين أن المذكور مصاب بانفجار مفرغ في مقلة العين اليسرى، على هيئة جرح قطعي بالقرنية، مع وجود بروز للجسم الزجاجي، من خلال الجرح، مع وجود نزيف بالعين اليسرى، بالإضافة إلى وجود جروح قطعية بالجفن العلوي والسفلي بالعين اليسرى، ولا يمكن تحديد أبعاده وحدة الإبصار وحالة العدسة والجسم القرحي والزجاجي، والشبكية لا يمكن التنبؤ بها، والعين اليمني سليمة ظاهريًا، وعليه فقد تقرر حجز المصاب بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

وضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج شقيقان، في اتهامهما بالتعدي بالضرب وإصابة مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج بجروح متفرقة بالجسد خلال حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء في الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية التابعة لمجلس قروي روافع القصير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حيث تم ضبط كل من "ناصر. ع" وشقيقه "محمد. ع"، والتحفظ عليهما بمركز شرطة سوهاج.