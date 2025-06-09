فعاليات فنية تُبهج الجمهور في شرم الشيخ وطور سيناء أبو زنيمة

جنوب سيناء – رضا السيد:

واصل فرع ثقافة جنوب سيناء، احتفالات عيد الأضحى المبارك، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، واحتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك، وبرعاية اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتألقت فرقة فنون شعبية أطفال قصر ثقافة الطور، بحفل مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ، وسط أجواء من البهجة والفرحة، وتضمن الحفل فقرات فلكلورية مستوحاة من التراث، منها "سيناء، مصر ام الدنيا، محارب كفه، بنت حضارية، صعيدي، سمسميه، نوبه، تنوره".

وشهد الحفل مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، ومنيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، وأميمة إسماعيل، مديرة قصر الثقافة، وسط حضور وتفاعل كبير من الجمهور.

فيما شهد المسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، حفل فني، أحيته فرقة التلقائيين كبار قصر ثقافة الطور، وقدمت خلاله باقة من الفقرات التراثية السيناوية، ومنها "نبوات، حملتني الماء على راسي"، وأغنية "ياعاشقين دلوني"، إضافة إلى فقرة العزف على السمسيميه"، بحضور لفيف من الجمهور من أهالي المدينة.

كما نظم مركز التنمية الشبابية بمدينة أبوزنيمة، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، بحضور اللواء سامح متولي، رئيس المدينة، وفاطمة جعفر، مديرة بيت الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالي المدينة.

وتألق خلال الحفل عدد من المواهب الفنية بثقافة أبوزنيمة، والذين قدموا مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية والقصائد الشعرية.

وأقام قصر ثقافة طور سيناء ورشة فنية عبر خلالها الأطفال عن مظاهر العيد برسومات إبداعية، كما نظمت مكتبة طابا الثقافية ورشة حكي وسرد قصصي للأطفال، بهدف تعزيز القيم الإيجابية لدى النشء، تلاها ورشة لاكتشاف وتنمية المواهب في مجال الرسم، لتدريب الأطفال على تصميم رسومات مستوحاة من الطبيعة، باستخدام الورق الأبيض وأقلام الألوان.