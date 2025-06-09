

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أكد محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، الإثنين، أن هناك محاولات من الصيادون بسحب المركب السياحي المختفي في مياه البحر المتوسط وقت حدوث العاصفة من مكان العثور عليه إلى ميناء البرلس بسبب جنوحه.

كان نقيب الصيادين بمركز البرلس أعلن منذ ساعات ماضية بالعثور على القارب السياحي المختفي في مياه البحر المتوسط بنطاق مركز البرلس وقت حدوث العاصفة دون وجود طاقم العمل عليه.

ولفت إلى أنه جرى العثور على القارب السكندري السياحي بعد 10 أيام من اختفائه في مياه البحر المتوسط بعد ظهوره أمام قرية العاقولة بناحية منطقة بر بحري في مركز البرلس.

وأوضح أن القارب السكندري اختفى يوم السبت 31 مايو 2025 وقت حدوث العاصفة بعد مغادرته ميناء البرلس متجهًا إلى الاسكندرية، وإجراء أعمال صيانة فيه ويحمل على متنه 3 أشخاص هما: "خميس علي حسن، ووليد يسري محمود بدر الدين، صاحب القارب، ومحمد أحمد عبدالكريم "بحار"، جميعهم يقيمون بالإسكندرية "بحري".

وقال إنه جرى العثور على جثمان أحد أفراد القارب خميس على حسن، على ساحل البحر المتوسط أمام قرية عميرة الشرقية شرق مصيف بلطيم الأربعاء الماضي، بعد تكثيف البحث عن القارب بمعرفة صيادو مركز البرلس جرى العثور عليه دون العثور على العاملين الآخرين المفقودين.

وأضاف أن هناك مجموعة من أهالي البرلس مصطحبين معهم قوارب الصيد الخاصة بهم بتحريكها من ميناء الصيد في البرلس متوجهين إلى مكان العثور على القارب السياحي لسحبه إلى ميناء البرلس لكنها بائت بالفشل حتى تلك اللحظات.