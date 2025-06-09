المنيا-جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا خروج جميع المصابين باشتباه تسمم غذائي، مساء اليوم الأحد، عقب وصولهم لمستشفى ملوي التخصصي ويعانون من آلام بالبطن وقىء، بعد تناولهم وجبة طعام بأحد المطاعم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوصول عدد من المواطنين إلى مستشفى ملوي التخصصي، يعانون من قىء وإسهال وآلام في البطن.

انتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم وجبات طعام "أرز وفراخ" من أحد المطاعم، وفور تناولها ظهرت عليهم آثار الإعياء الشديد.

وضمت قائمة المصابين كل من: ياسمين جمال، 25 عاما، فاطمة محمد، 23 عاما، حنان صابر، 40 عاما، فريدة جمال، 25عاما، أميمة شريف، 19 عاما، عبير مصطفى، 20 عاما، أحمد محمد، 39 عاما، حمدية راغب، 55 عاما، هنية شحاتة 25 عاما، مي حمادة، 20 عاما، محمد حمادة، 18 عاما.

كما أصيب: على أسامة، 16 عاما، إبراهيم أسامة، 14 عاما، جنى أحمد، 16 عاما، إسراء أحمد، 20 عاما، منة الله عصام ،21 عاما، رودينا أيمن، 16 عاما، روفيدا أيمن، 16 عاما، عبدالرحمن طه 28، عاما، فاطمة هاشم، 23 عاما، منى عبدالبديع ، 52 عاما،

وجرى تقديم الرعاية اللازمة لهم، وتم تشخيص حالاتهم اشتباه تسمم غذائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم خروج جميع المصابين.

كما تم إخطار لجنة الأغذية بمديرية الصحة لفحص المطعم المذكور وأخذ عينات من الطعام وفحصها.

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