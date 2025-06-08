إزالة 282 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد

أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج إزالة 282 حالة تعدٍ منذ بداية إجازة عيد الأضحى المبارك، تضمنت 247 حالة متغيرات مكانية في مختلف مراكز المحافظة، وإزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى 9 حالات بناء مخالف، و15 حالة تعدٍ في المهد.

وأكد المحافظ، أهمية المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة الفورية للنيابة المختصة، كما شدد على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي تعد في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.

وأشار "سراج" إلى أن الدولة لن تتهاون في دعم القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم الحماية والدعم الكاملين لأداء مهامهم على أكمل وجه، مؤكداً أن فرض النظام العام وسيادة القانون يمثلان أولوية قصوى في هذه المرحلة.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بمتابعة الحالة الصحية لمسؤول حماية الأراضي بإدارة سوهاج الزراعية، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الطبية له حتى تمام شفائه، مؤكداً أن مثل هذه الحوادث لن تثني عزيمة الدولة في المضي قدمًا نحو حماية الرقعة الزراعية، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي وصونًا لحقوق الأجيال القادمة.