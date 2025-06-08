مصرع 7 وإصابة شخص في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

الدقهلية -رامي محمود:

لقى 7 مصرعهم وأصيب شخص جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص تقل عددًا من الركاب على طريق (المنصورة ـ أجا) أمام منية سندوب بنطاق مركز المنصورة حال توجههم إلى قرية نقيطة، وجرى إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتى والمصاب مستشفى الطوارئ الجامعي.

كان اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بانقلاب ميكروباص في الترعة عقب اصطدامه بعمود إنارة، ما تسبب في سقوطه داخل المياه ووقوع عدد من الوفيات والمصابين بين الركاب.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة و قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص ماركة "روماني" خط (نقيطة ـالشيخ حسانين) بمياه الترعة نزلة كوبري منية سندوب وجرى انتشال جثامين 7 ضحايا جراء الحادث ومصاب واحد.

جرى نقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى والمصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

وتواصل فرق الإنقاذ أعمال التمشيط داخل مياه الترعة للبحث عن أي مفقودين محتملين، في ظل مخاوف من وجود ركاب آخرين كانوا على متن السيارة ولم يتم العثور عليهم .

وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه وظروف وقوعه.