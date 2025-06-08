مشادة وتكسير.. طبيب قنا يروي روايته لأزمة وفاة المسنة بالعيادة

قنا - عبدالرحمن القرشي:

في أول رد له على الاتهامات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتناعه عن علاج سيدة مسنة، ما أدى إلى وفاتها، كشف الدكتور محمد الصغير، طبيب الجراحة بقوص، تفاصيل الواقعة التي حدثت يوم عرفة المبارك.

وقال الدكتور الصغير، لـ"مصراوي"، إنه كان يجري مكالمة هاتفية مهمة عندما "فتحت أسرة المريضة باب غرفة الكشف مباشرة وقاموا بشتم المريض المتواجد وترديد بعض الألفاظ غير اللائقة بكثرة في هذا اليوم المبارك "عيد الأضحى"".

وأوضح أن "هذه الألفاظ أثارت غضبي"، مؤكدًا أنهم أدخلوا الحالة "بطريقة غير آدمية" رغم كونها سيدة مسنة.

وأضاف الطبيب أنه بعد فحص الحالة، أخبرهم بأنها "حالة عناية ولا بد من نقلها للعناية المركزة بمستشفى قوص المركزي، وليست حالة يتم الكشف عليها داخل العيادة".

وأشار إلى أنه كتب لهم خطاب تحويل للمستشفى، لكنهم رفضوا الذهاب وأصروا على الكشف عليها بالعيادة.

وتابع الدكتور الصغير: "قاموا بتكسير العيادة بعد غلق التصوير من هواتفهم، ولم أقم بأي إجراء وأطلب الشرطة حتى يتسنى لهم اللحاق بالمستشفى لإنقاذ المريضة، وهم لم يفعلوا إلا الشتائم، ثم تكسير العيادة في النهاية".