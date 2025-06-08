إصابة ربة منزل وطفلتها في حريق ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أصيبت ربة منزل ونجلتها بحروق متفرقة، في حريق شب بمنزل الأسرة، في مدينة ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بشارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر شمال المحافظة، إثر تسرب غاز، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة على ألسنة النيران التي أتت على محتويات المنزل، و أسفرت عن إصابة "شيماء.ش.ح"، 30 عامًا، حروق بالبطن والفخذين والصدر، و نجلتها "فريدة.أ.ر"، 4 أعوام، حروق بالوجه، والبطن، والصدر، واليدين.

جرى نقل المصابتين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.