حريقان في شهر.. النيران تأكل ملايين الكتان بالغربية

الغربية ـ مروة شاهين:

في أقل من شهر، التهمت نيران مجهولة محصول الكتان في شونتي قريتي شبرا ملس وشبرا اليمن بمركز زفتى بمحافظة الغربية، متسببة في خسائر مادية فادحة تقدر بملايين الجنيهات، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

شهدت قرية شبرا اليمن اليوم الأحد، حريقًا هائلًا داخل شونة لتخزين محصول الكتان، مما أسفر عن خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت الفرق من السيطرة على النيران قبل امتدادها لشون الكتان المجاورة، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

يأتي هذا الحريق بعد نحو شهر من اندلاع حريق ضخم آخر على مساحة 3.5 فدان بزمام مشترك بين قريتي العزيزية بسمنود وشبراملس بزفتى، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص بحالات اختناق.

وقتها، دفعت غرفة عمليات المحافظة بـ 19 سيارة حماية مدنية، وخزان مياه عملاق، و8 سيارات إسعاف، وعدد كبير من اللوادر والفناطيس، بالإضافة إلى دعم إضافي من سيارات المياه، للسيطرة على الحادث الذي تطلب فصل التيار الكهربائي والغاز كإجراء احترازي.

وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقل الحالات الحرجة إلى مستشفى زفتى العام، وجميعهم في حالة مستقرة حاليًا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود أبو حسين، عضو مجلس الشيوخ بالغربية، وأحد أهالي القرية، في تصريحاته لـ"مصراوي"، أن أزمة اندلاع الحرائق في موسم حصاد الكتان تعتبر من أكبر الأزمات التي تواجه منتجي الكتان، مشيراً إلى أنه تقدم بالعديد من الطلبات للسعي وراء توفير وحدات إطفاء مجهزة، للسيطرة على الحرائق قبل قضاءها على كميات كبيرة من المحصول، وبالفعل تم تخصيص 256 متر في أرض الوحدة البيطرية بالقرية وتم إقامة وحدة إطفاء مجهزة بتكلفة 6 مليون ونصف، ولكن حتي الآن لم يتم تسليمه وتشغيله رسمياً، ولكن مازالت القرية بحاجة لامكانيات و معدات إطفاء.

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