الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي بسوهاج.. هذه العقوبة تنتظر المتهمين

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف الدكتور محمد صلاح عبداللاه، محامي الجنايات بمحافظتي القاهرة وسوهاج، عن العقوبة المتوقعة على المتهمين في حالة ثبوت ارتكابهم لواقعة التعدي على مسؤول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج وإصابته بانفجار في مقلة العين اليسرى، خلال مشاركته في حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية.

وأوضح الدكتور محمد صلاح، أنه إذا ثبتت إصابة المجني عليه في تقرير الطب الشرعي وكان هناك سبق إصرار وترصد في الواقعة، فإن العقوبة على المتهمين ستكون بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، أما إذا لم يكن في واقعة التعدي على الموظف سبق إصرار وترصد فإن العقوبة ستكون بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، مشيرًا إلى أن التقرير الذي يعتد به أمام القضاء هو تقرير الطب الشرعي وليس أي تقارير أخرى.

وكشف التقرير الطبي لمستشفى الاستقبال والطوارئ والحوادث بمستشفيات سوهاج الجامعية، عن الحالة الصحية لمدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج والذي أصيب على يد شقيقين خلال مشاركته في حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية.

وجاء في التقرير الطبي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المريض طلعت شوقي بشير 59 عامًا مهندس زراعي بالإدارة الزراعية بسوهاج، ادعاء تعدي من آخرين، تبين أن المذكور مصاب بانفجار مفرغ في مقلة العين اليسرى، على هيئة جرح قطعي بالقرنية، مع وجود بروز للجسم الزجاجي، من خلال الجرح، مع وجود نزيف بالعين اليسرى، بالإضافة إلى وجود جروح قطعية بالجفن العلوي والسفلي بالعين اليسرى، ولا يمكن تحديد أبعاده وحدة الإبصار وحالة العدسة والجسم القرحي والزجاجي، والشبكية لا يمكن التنبؤ بها، والعين اليمنى سليمة ظاهريًا، وعليه فقد تقرر حجز المصاب بقسم طب وجراحة العيون بالمستشفى.

وضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، شقيقين في اتهامهما بالتعدي بالضرب وإصابة مدير إدارة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بسوهاج بجروح متفرقة بالجسد خلال حملة تنفيذ إزالة حالة تعد بالبناء في الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني بقرية ونينة الشرقية التابعة لمجلس قروي روافع القصير، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، حيث تم ضبط كل من "ناصر. ع" وشقيقه "محمد. ع"، والتحفظ عليهما بمركز شرطة سوهاج.



وكشفت التحريات أنه تم استهداف حالة مباني بالتعدي على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بناحية قرية ونينة الشرقية التابعة للوحدة المحلية لقرية روافع القصير، وذلك لتنفيذ الإزالة الفورية لهذا التعدي على الأرض الزراعية والذي يخص المواطنة "نادية. م" من ذات الناحية، وذلك بمعرفة اللجنة، وأثناء تنفيذ الإزالة قام أبناء السيدة "نادية" وهم "ناصر. ع" وشقيقه "محمد. ع" بالتعدي بالضرب على مسئول حماية الأراضي طلعت شوقي بشير، ما نتج عنه إصابة الموظف المذكور بجروح بالوجه والعين وإلقائه على الأرض والدم يسيل من وجهه ورأسه، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.