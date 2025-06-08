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الدفع بـ14 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق شونة كتان بالغربية -صور

05:40 م الأحد 08 يونيو 2025
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  • عرض 4 صورة
    حريق شونة كتان بالغربية
  • عرض 4 صورة
    حريق شونة كتان بالغربية
  • عرض 4 صورة
    حريق شونة كتان بالغربية
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الغربية- مروة شاهين:

تحاول قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، السيطرة على حريق شونة لتخزين محصول الكتان بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز زفتى.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بـ14 سيارة إطفاء وفناطيس مياه للسيطرة على النيران قبل امتدادها للشون المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل شونة لتخزين الكتان بالقرية، وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، مصحوبة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق هائل داخل شونة لتخزين محصول الكتان، وارتفاع ألسنة اللهب وتصاعد كثيف للدخان، دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء واللوادر لفصل المحصول في محاولة لتقليل الخسائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.

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حريق شونة كتان الحماية المدنية الغربية
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