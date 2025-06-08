إطلاق اسم السائق ضحية حريق محطة الوقود على أحد شوارع العاشر من رمضان

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قرارا بإطلاق اسم السائق خالد محمد شوقي عبد العال، شهيد الشهامة، قائد السيارة المحملة بالوقود الذي وافته المنية اليوم الأحد، على أحد شوارع المدينة؛ تخليدا لذكراه وتكريما لموقفه البطولي الذي عبر عن أسمى معاني الشجاعة والإخلاص في العمل، بعدما فارق الحياة متأثرا بالإصابات والحروق التي لحقت به أثناء محاولته إبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين السيارات في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

أوضح عبداللاه، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جهاز تنمية المدينة على الاحتفاء بأبناء العاشر من رمضان الذين تركوا بصمات إنسانية ووطنية خالدة، وتأكيدا على أن البطولة ليست حكرا على ساحة المعركة، بل قد تتجلى في أبهى صورها في ميادين الحياة اليومية، حين يقدم الإنسان روحه فداءً لواجبه أو من أجل سلامة الآخرين.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، على أن هذا التكريم ليس فقط تخليدا لاسم الفقيد البطل، بل هو رسالة مجتمعية تكرس ثقافة الاعتراف بالجميل وتعلي من قيمة التضحية ونبل المواقف، لافتا إلى أن مدينة العاشر من رمضان لا تنسى أبناءها الأوفياء، وسيظل اسم خالد محمد شوقي عبدالعال شاهدا على أن الإخلاص في العمل قد يخلد كالذهب في وجدان الأجيال القادمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ باندلاع النيران في سيارة محملة بالبنزين، وذلك أثناء تفريغ حمولة السيارة من البنزين؛ حيث انشبت النيران في خزان وقود السيارة التانك داخل محطة وقود في المجاورة 70.

تم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين البالغ عددهم 4 وكان من بينهم السائق.