العاشر من رمضان تودع السائق الشجاع: ضحى بحياته لإنقاذ المدينة

الشرقية - ياسمين عزت:

نعى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، خالد محمد شوقي عبدالعال، سائق السيارة المحمّلة بالوقود، والذي وافته المنية اليوم أثناء تلقيه العلاج بالمستشفى، بعد أن أصيب أثناء محاولته الشجاعة لإبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين سيارات بالمجاورة 70، في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.

وجاء في بيان لجهاز مدينة العاشر من رمضان اليوم «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ببالغ الحزن والأسى، فقيد المدينة السائق خالد محمد شوقي عبدالعال، الذي ضرب أروع أمثلة الشجاعة والتفاني، حيث ضحى بحياته لإنقاذ مدينة كاملة من كارثة محققة، خلال حادث الحريق الذي اندلع بمحطة وقود في المجاورة 70».

وأفاد البيان أن «الفقيد كان مثالًا للبسالة ونكران الذات، ويمثل رمزاً مشرفا للفداء والعمل بإخلاص، ويتقدم المهندس علاء عبداللاه رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وجميع العاملين بالجهاز، بخالص بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد الراحل، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

وكانت المجاورة 70 بنطاق قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، شهدت نشوب حريق بسيارة محملة بالبنزين، بجوار محطة وقود، وتوجهت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وكان المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قد أرسل وفداً من إدارة العلاقات العامة بالجهاز إلى مستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية لسائق السيارة المحمّلة بالوقود، والذي أصيب أثناء محاولته الشجاعة لإبعاد السيارة المشتعلة عن محطة تموين سيارات بالمجاورة 70، في محاولة منه لتفادي وقوع خسائر أو إصابات بشرية داخل المحطة.