جريمة ثالث أيام العيد.. رجل يقتل زوجته خنقًا بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أنهى رجل حياة زوجته الشابة خنقًا، بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، في واقعة دارت أحداثها بقرية بغداد ثالث أيام العيد، التابعة لمركز بدر، بمحافظة البحيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تلقت بلاغًا من مأمور مركز شرطة بدر، بالعثور على جثة ربة منزل في العقد الثالث من عمرها، داخل منزلها، وبها آثار إصابات حول الرقبة، وجرى تم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن الزوج هو مرتكب الواقعة، بعدما خنق زوجته حتى الموت على إثر مشادة بينهما، وتمكنت القوات من ضبط المتهم.

حرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات حول ظروف وملابسات الجريمة.