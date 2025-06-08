تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ2096 مواطنًا في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ2096 مواطنًا من أهالي مركز سمالوط، من خلال قافلتين طبيتين بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية، على مدار أربعة أيام ضمن جهود الدولة لتقديم الرعاية الصحية بالمجان للقرى الأكثر احتياجًا، وفي إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” .

وأكد المحافظ أن القوافل الطبية تأتي في إطار خطة متكاملة لدعم وتطوير القطاع الصحي بالمحافظة، و الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في المناطق النائية، وضمان حصولهم على خدمات صحية متكاملة بمستوى لائق.

من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية مكرم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد الحالات التي تم توقيع الكشف الطبي عليها فى القريتين بلغ 2096 مواطنًا، تم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وأضافت مكرم أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج، بما يعكس حرص وزارة الصحة على توفير رعاية صحية شاملة وآمنة لكافة المواطنين في مختلف قرى ومراكز المنيا.

وأشارت الدكتورة وفاء عادل، منسق القوافل الطبية بالمديرية، إلى أن القافلتين شملتا عددًا من التخصصات الطبية مثل الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والجلدية والأنف والأذن والأسنان، إلى جانب خدمات التحاليل الطبية والأشعة والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، فضلا عن تنفيذ عدد من ندوات التثقيف الصحي لرفع الوعي لدى المواطنين.