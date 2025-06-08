"يا فرحة ما تمّت".. وفاة عريس قبل زفافه بساعات في الغربية

الغربية – مروة شاهين:

تحولت أجواء الفرح في قرية العتوة التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، إلى صدمة وحزن عميق، بعد وفاة شاب يُدعى محمد عبد الباسط العزب، قبل ساعات قليلة من موعد زفافه، وبعد أسبوع واحد فقط من عقد قرانه.

وكان الفقيد، يستعد للاحتفال بزفافه وسط فرحة عارمة بين الأهل والأصدقاء، إلا أن خبر وفاته المفاجئة صباح اليوم الأحد، أصاب أسرته وأهالي القرية بذهول وحزن كبير.

وشيّع المئات من أبناء القرية جثمان الشاب في جنازة مهيبة انطلقت من مسجد القرية الكبير، وسط مشاهد مؤثرة طغى فيها البكاء والدعاء، وارتدت النساء السواد حدادًا عليه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.