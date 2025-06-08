مستشفى فايد بالإسماعيلية يقدم 100 جلسة غسيل كلوي خلال عيد الأضحى

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أعلن مستشفى فايد التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية عن تقديم ما يقرب من 100 جلسة غسيل كلوي، شملت جلسات منتظمة وأخرى طارئة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الحرجة للمرضى خلال فترة العيد.

وفي هذا السياق، أجرى كل من الدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة ومدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، جولة ميدانية لتفقد سير العمل داخل مستشفى فايد التخصصي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، بضرورة استمرار المتابعة المكثفة للمنشآت الصحية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية.

وتضمنت الجولة تفقد كافة أقسام المستشفى، ومراجعة سير العمل وانتظام تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية، بما يضمن تقديم الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.

شارك في الجولة التفقدية كل من الدكتورة رباب مصطفى، مسئولة غرفة الطوارئ، والدكتور أحمد ناصف، مدير مستشفى فايد التخصصي، حيث تم التأكيد على الجاهزية الكاملة للمستشفى واستمرار تفعيل خطة الطوارئ لتلبية احتياجات المواطنين خلال أيام العيد.